Romagnoli vuole l’Atalanta e aspetta Ahanor, il Chelsea può sbloccare tutto

Alessio Romagnoli resta uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni di mercato: l’Atalanta di Maurizio Sarri continua a seguirlo con forza

Gli ultimissimi giorni del calciomercato estivo potrebbero risultare decisivi per il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio si trova davanti a un bivio: proseguire la propria esperienza nella Capitale oppure aprire un nuovo capitolo della carriera. Tra le possibili destinazioni resta soprattutto l’Atalanta, che segue da tempo il classe ’95 senza avere ancora effettuato l’affondo definitivo.

A Bergamo ritroverebbe Maurizio Sarri, grande estimatore del centrale e allenatore che conosce perfettamente le sue caratteristiche. Prima di procedere, però, la società nerazzurra ha bisogno di liberare spazio nel reparto difensivo. Ed è qui che entra in gioco la situazione di Honest Ahanor, finito nel mirino del Chelsea.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sull’arrivo di Pinamonti e non solo

Romagnoli Atalanta, Sarri continua a spingere per il difensore

Il gradimento di Sarri nei confronti di Romagnoli non rappresenta una novità. Il tecnico lo conosce bene dopo averlo allenato alla Lazio e ne apprezza qualità nell’impostazione, senso della posizione ed esperienza.

Per la nuova Atalanta, Romagnoli potrebbe rappresentare un elemento immediatamente pronto per guidare il reparto arretrato. La conoscenza dei principi tattici dell’allenatore renderebbe inoltre più semplice il suo inserimento nei meccanismi della squadra. Nonostante questo, il club bergamasco non ha ancora trasformato l’interesse in un’accelerazione definitiva.

La cessione di Ahanor può cambiare tutto

La variabile decisiva potrebbe essere rappresentata proprio da Ahanor. Il giovanissimo difensore dell’Atalanta è seguito con grande attenzione dal Chelsea, che sta lavorando per trovare un accordo con la società bergamasca.

Sul tavolo potrebbe arrivare una proposta superiore ai 40 milioni di euro, cifra che garantirebbe all’Atalanta una disponibilità economica importante e potrebbe modificare immediatamente le strategie dell’ultima parte del mercato.

Qualora l’operazione con i Blues dovesse essere formalizzata, la dirigenza nerazzurra avrebbe maggiore margine per intervenire nuovamente in difesa. A quel punto Romagnoli potrebbe tornare prepotentemente al centro dei piani.

Gattuso aspetta chiarezza sul futuro

Nel frattempo Romagnoli continua a essere un giocatore della Lazio e resta a disposizione di Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste deve necessariamente tenere conto di una situazione che potrebbe cambiare rapidamente prima della chiusura del mercato.

L’eventuale partenza del centrale avrebbe conseguenze anche sulle gerarchie difensive della squadra capitolina, chiamando la società di Claudio Lotito a valutare con attenzione gli ultimi movimenti. Molto dipenderà comunque dalla volontà dell’Atalanta e dalla possibilità di creare le condizioni economiche necessarie per arrivare alla fumata bianca.

Romagnoli Atalanta, gli ultimi giorni possono decidere il suo futuro

Il futuro di Romagnoli resta quindi sospeso. L’interesse dell’Atalanta è concreto, Sarri lo considera un profilo ideale per la propria difesa, ma prima di un eventuale affondo potrebbe servire un’uscita.

La trattativa tra Chelsea e Ahanor rischia così di diventare indirettamente decisiva anche per il centrale della Lazio. Un incastro di mercato che può svilupparsi rapidamente nelle ultime ore della sessione.

Se il giovane difensore dovesse trasferirsi in Premier League per una cifra superiore ai 40 milioni, l’Atalanta avrebbe le risorse e lo spazio per tornare con decisione su Romagnoli. Fino ad allora, il classe 1995 resta in bilico tra la permanenza alla Lazio e la possibilità di ritrovare Sarri a Bergamo.