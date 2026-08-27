Pinamonti alla Lazio, ora è anche ufficiale: sarà lui il numero nove di Gattuso

Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio: il centravanti arriva a titolo definitivo dal Sassuolo e si mette subito a disposizione di Gennaro Gattuso

La Lazio ha finalmente il suo nuovo riferimento offensivo. Dopo giorni di trattative serrate con il Sassuolo, il club biancoceleste ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999 scelto per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco di Gennaro Gattuso.

La società capitolina ha lavorato a lungo per consegnare al proprio allenatore una prima punta capace di garantire gol, fisicità ed esperienza nel campionato italiano. Alla fine la scelta è ricaduta sull’ex attaccante dell’Inter, che ha spinto per trasferirsi nella Capitale e iniziare una nuova tappa della propria carriera.

Pinamonti ha già raggiunto Formello e si è unito al gruppo, iniziando così il proprio inserimento all’interno dei meccanismi della nuova Lazio.

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Pinamonti, il nuovo centravanti scelto da Gattuso

Con l’arrivo di Pinamonti, Gattuso può finalmente contare su un attaccante centrale con caratteristiche ben definite. Il classe ’99 è abituato a giocare come riferimento avanzato, lavorando spalle alla porta e occupando l’area di rigore.

La Lazio cercava proprio un numero nove capace di dare profondità alla squadra e aumentare il peso offensivo negli ultimi metri. Pinamonti conosce inoltre perfettamente la Serie A, elemento che dovrebbe permettergli di ridurre sensibilmente i tempi di adattamento.

Il nuovo centravanti sarà chiamato a trasformare in gol il lavoro prodotto dalla formazione biancoceleste e a diventare uno dei giocatori maggiormente responsabilizzati dal nuovo corso tecnico.

Pinamonti Lazio, una nuova occasione per diventare protagonista

Per Pinamonti quella della Lazio può rappresentare una grande opportunità personale. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, l’attaccante ha maturato negli anni diverse esperienze che gli hanno permesso di affermarsi stabilmente nel massimo campionato.

Ora arriva in una piazza nella quale potrà assumere un ruolo di primo piano. A 27 anni è nel pieno della propria maturità calcistica e avrà la possibilità di diventare il terminale offensivo di una squadra che vuole rilanciarsi dopo una stagione complicata.

La fiducia mostrata da Gattuso e dal direttore sportivo Angelo Fabiani rappresenta un ulteriore stimolo per un giocatore chiamato a compiere un nuovo salto di qualità.

Pinamonti Lazio, il comunicato ufficiale

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio”.