Supercoppa Italiana, il Napoli si ritira? La minaccia di De Laurentiis

Supercoppa Italiana, clamorosa ipotesi paventata da Aurelio De Laurentiis: il Napoli potrebbe ritirarsi dalla competizione

Altre polemiche attorno alla Supercoppa Italiana, che ora rischia di non vedere più il Napoli tra le formazioni partecipanti, oltre alla Lazio, per aggiudicarsi l’agognato trofeo.

Il motivo? De Laurentiis sarebbe insoddisfatto delle strutture di allenamento che ospiterebbero le squadre e per questo a breve manderà una delegazione del club in sopralluogo. Senza l’ok è alto il rischio di ritiro, come spiega il Corriere della Sera.