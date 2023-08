Supercoppa 2017, la Lazio ricorda la vittoria contro la Juve – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste ricorda la vittoria in Supercoppa contro la Juventus in casa e lo fa pubblicando un bel video social

Certe vittorie rimangono nel cuore e nelle menti dei tifosi, e la partita in supercoppa contro la Juventus per la Lazio non fa affatto eccezione. Il club infatti a distanza di sei anni, pubblica su Twitter un video dove rivive la bella serata dello stadio Olimpico, con i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi.