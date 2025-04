La Lazio dice addio a Suor Paola: il comunicato ufficiale dei biancocelesti

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dolore a causa della tragica scomparsa di Suor Paola

Nella serata di ieri è venuta a mancare tragicamente la super tifosa della Lazio, Suor Paola, che si è spenta all’età di 77 anni. La società biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale per manifestare il proprio dolore e la massima vicinanza alla famiglia.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio, con in testa il Presidente Claudio Lotito e la Dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato.