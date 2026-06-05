Suggestione Simeone per l’attacco della Lazio: perché è un profilo che interessa ai biancocelesti

Simeone potrebbe essere un colpo interessante low cost per la Lazio? Cosa filtra sul futuro del centravanti in forza al Torino

Nel dibattito delle ultime settimane sul calciomercato della Lazio, è tornato il nome di Giovanni Simeone reduce da una stagione di alto profilo con la maglia del Torino. Nelle valutazioni della società capitolina, come riportato da La Repubblica, il centravanti emerge come una possibile alternativa ai profili più chiacchierati, in un mercato che rischia di essere condizionato dal vincolo del saldo zero e dalla crescita interna di elementi come Petar Ratkov.

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Simeone, i numeri della scorsa stagione in maglia granata

“El Cholito” è un centravanti che vanta una buona carriera costruita tra Argentina e Italia e ha dimostrato negli anni di essere un bomber affidabile e di grande esperienza nelle competizioni italiane. Nel corso della stagione in corso con il club granata, l’attaccante ha collezionato circa 30 presenze in Serie A con la prima squadra, realizzando 8 gol e offrendo un contributo costante alla manovra offensiva.

Il valore di mercato si attesta intorno ai 5 milioni di euro, nonostante in passato abbia raggiunto cifre ben più elevate grazie alle sue prestazioni tra Fiorentina, Cagliari e Verona prima degli ultimi anni. Simeone vanta anche 6 presenze e 1 gol con la nazionale maggiore argentina, esperienza che aggiunge ulteriore prestigio al suo profilo.

Perché la Lazio potrebbe considerarlo: esperienza, versatilità e numeri

Il nome di Simeone circola come possibile alternativa al fronte principale di mercato perché un attaccante con esperienza in Serie A può rappresentare una soluzione di basso rischio in una campagna acquisti complessa. La sua capacità di giocare sia come prima punta classica sia come riferimento più dinamico nel tridente offre a Gennaro Gattuso più opzioni tattiche senza dover puntare su operazioni finanziariamente onerose.

In aggiunta, la carriera di Simeone in Italia è caratterizzata da numeri consistenti: oltre a una buona media realizzativa nelle stagioni precedenti, ha spesso garantito contributi importanti anche in squadre dalla struttura offensiva non sempre dominante. Questo mix di esperienza, affidabilità e conoscenza del campionato potrebbe spingerlo ad essere una pista concreta per la Lazio, soprattutto se dovessero complicarsi altri affari di mercato.