Sturm Graz, austriaci in emergenza in vista della Lazio: le ultime

In vista della sfida di domani tra Sturm Graz e Lazio in Europa League gli austriaci presentano alcune importanti defezioni

La Lazio si appresta ad affrontare domani lo Sturm Graz in una sfida fondamentale per tenere aperte le chance di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Gli austriaci si presenteranno alla sfida con alcune importanti defezioni: al tecnico Ilzer infatti mancheranno Jakob Jantscher, protagonista la scorsa stagione con 20 gol e 22 assist e attualmente fuori per un problema al polpaccio, il giovane Emanuel Emegha e Vesel Demaku: entrambi saranno out per un problema alla spalla.