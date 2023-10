Strum Graz-Atalanta 2-2, bergamaschi raggiunti in extremis dai padroni di casa

Strum Graz-Atalanta, termina in parità la sfida di Europa League con i bergamaschi che si fanno riacciuffare in extremis dai padroni di casa

Pareggio amarissimo per l’Atalanta di Gasperini quest’oggi in Europa League contro lo Strum Graz. La formazione bergamasca non va oltre il 2-2 e rallenta dopo l’ottima vittoria precedente con lo Sporting Lisbona. Da segnalare anche che i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Hierlander al 52′.