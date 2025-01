Stramaccioni esalta un difensore biancoceleste: «Uno dei migliori marcatori della Serie A. Contro un attacco come »

Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match tra Lazio e Fiorentina: ecco cosa ha detto

Andrea Stramaccioni ha parlato a Dazn prima di Lazio Fiorentina. Le parole sulla difesa biancoceleste.

LE PAROLE – «Gila è uno dei migliori marcatori del nostro campionato. A discapito di una tecnica non straordinaria ha le letture, trasforma un passaggio complicato in un passaggio semplice. Difficoltà? Quando giochi con gente come Kean o Gudmundsson la concentrazione deve essere massima, con una giocata possono cambiare la partita».