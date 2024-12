Stendardo in vista del Derby: «Io li vivevo con grande tensione, non volevo mai giocarli; sulla carta non c'è partita, ma...»

Le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, in vista del derby: «Sulla carta non c’è partita, biancocelesti più forti, ma…»

Guglielmo Stendardo ha parlato a RadioSei del prossimo Derby di Roma che la Lazio affronterà come ospite: di seguito le sue parole.

DERBY – «Sulla carta non c’è partita, la Lazio è molto più forte della Roma. Possono subentrare le tensioni, i fattori esterni, ma se analizziamo il campo ho visto che anche ieri a Milano i romanisti hanno dimostrato dei limiti. Ovvio che la squadra in difficoltà al derby cerca di tirare fuori qualcosa di diverso, ma se la Lazio fa la Lazio in questo momento non c’è partita, i valori sono diversi. La Roma ha individualità importanti, ma non ha un’identità. La Lazio è una squadra, ha certezze».

RICORDI DEL DERBY – «Io i derby li vivevo con grande tensione, un difensore come me non lo avrebbe mai voluto giocare. Sentivo la responsabilità di rappresentare la Lazio. Io davanti avevo Totti, Mancini. Giocare il derby a Roma è il massimo per un calciatore, per un difensore un po’ meno perché ogni errore viene amplificato. Io sono stato fortunato a giocarne tanti, è uno spettacolo anche fuori dal campo. Spero sia un momento di festa per la città, è una partita diversa dalle altre ma sempre una partita è, quindi l’importante è non esagerare».