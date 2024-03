Stefano Re Cecconi: «Altro che viziato. Avesse giocato al Nord sarebbe stato più tutelato»

Stefano Re Cecconi racconta papà Luciano, indimenticato ex centrocampista della Lazio: ecco cosa ha detto

Stefano Re Cecconi, a La Repubblica, ha raccontato così papà Luciano, indimenticato ex centrocampista della Lazio.

LE PAROLE – «Quanti sacrifici, altro che un giocatore viziato. Vorrei gridarli ai quattro venti chi è stato veramente mio padre. Quando la gente mi chiede se sono parente del giocatore dico di no solo per non parlare di come è morto. La sua morte? La bottega era piccola e c’erano due bambini, papà non avrebbe mai messo a rischio la loro vita. Penso ad un colpo partito inavvertitamente, è successo tutto troppo in fretta. In quegli anni c’era la lobby dei gioiellieri che spingeva per difendere la categoria esposta alle rapine, e credo che sulla scia dell’opinione pubblica si sia preferito chiudere lì la storia. Penso anche che se papà avesse giocato in una squadra del Nord, sarebbe stato più tutelato».