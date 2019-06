Mauri: «Tra la Lazio e Radu c’è qualcosa di strano. Ho sentito Stefan prima delle vacanze ma…»

Stefano Mauri sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della Lazio e della situazione legata al suo amico Stefan Radu

Continua ad essere avvolta nel mistero la vicenda che vorrebbe Stefan Radu lontano dalla Lazio. Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mauri ha affrontato questo tema: «Credo che la Lazio sia costretta a raccontarci cosa è accaduto con Radu. Intanto Stefan ha un contratto, eventualmente la rescissione del vincolo deve essere accompagnata da una motivazione. Tutto è lecito, c’è anche la possibilità che sia Radu a raccontare poi quanto è accaduto con il club biancoceleste. Non è un giocatore che è arrivato due anni fa, è alla Lazio da 12 anni, ha da poco rinnovato il contratto, qualcosa deve essere successo. Credo che dopo una situazione del genere, sia giusto aspettarsi delle spiegazioni. Poi vediamo anche cosa accadrà con Lulic e Parolo».

SCENARI – «Il discorso del rinnovamento vedremo come verrà portato avanti. Radu se non sbaglio è più giovane degli altri due ed è quello che ha il contratto più lungo. Qualcosa suona strano. Ho parlato con lui prima delle vacanze, mi sembrava abbastanza tranquillo. Poi ho provato a chiamarlo durante le vacanze, ma non ho avuto modo di sentirlo. E’ un amico, ma la realtà credo che la sappiano solo all’interno dello spogliatoio. Qualcosa è successo certamente, visto che fino a pochi mesi fa era più che considerato».