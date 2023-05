Stankovic mastica amaro: «La Sampdoria non si merita questo risaliremo...»

Stankovic, il tecnico blucerchiato commenta a caldo la sconfitta contro l’Udinese che sancisce la retrocessione in B della Sampdoria

In conferenza stampa al termine della partita contro l’Udinese ha parlato Stankovic, il quale rilascia a caldo queste parole dopo la retrocessione aritmetica

PAROLE – Un giorno duro da digerire per tutti i tifosi doriani e per noi che abbiamo provato a fare le cose giuste fino alla fine, è arrivato questo giorno davvero triste. La Sampdoria non si merita di stare in certe situazioni. Risaliremo più forti di prima, sono cicli, come nella vita. Girerà la ruota anche da questa parte