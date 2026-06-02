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Hanno Detto

Stam: «Quando stavo alla Lazio le cose non andavano bene! Non eravamo sereni»

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1 giorno ago

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MILANO 14-05-06 /CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A / MILAN - ROMA / STAM SALUTA IL PUBBLICO/ FOTO EUGENI / SPORT IMAGE

Jaap Stam, ex giocatore della Lazio, ha ricordato il periodo in biancoceleste e con la propria Nazionale! Le dichiarazioni

Intervenuto a ESPN, l’ex difensore della Lazio Jaap Stam ha commentato le convocazioni del Ct olandese Ronald Koeman in vista dei Mondiali 2026. Stam ha ripercorso il suo periodo in Nazionale, ricordando quanto fosse un piacere ritrovare i connazionali e staccare la spina, soprattutto nei momenti difficili trascorsi in biancoceleste. L’ex giocatore ha sottolineato l’importanza di avere un contesto positivo in Nazionale, dove la concentrazione e il sostegno reciproco tra compagni permettono di affrontare al meglio le sfide internazionali. Vi riportiamo le sue dichiarazioni qui di seguito:

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«Durante il mio periodo alla Lazio le cose erano complicate. I problemi finanziari erano numerosi e si dovevano vendere molti giocatori, il che creava tensione e influiva negativamente anche sui risultati in campo. In quel contesto, andare in Nazionale era una vera boccata d’aria fresca. Ritrovare i miei compagni olandesi e poter parlare di nuovo in olandese per qualche tempo mi faceva sentire meglio e mi dava serenità».

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