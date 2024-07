Stadio Flaminio, Lotito: «Realizzabile solo ad una condizione»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in conferenza stampa sulla questione dello Stadio Flaminio

Claudio Lotito ha parlato, in occasione della presentazione di Marco Baroni sulla panchina della Lazio, sulla questione dello Stadio Flaminio. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

FLAMINIO– «Il percorso del Flaminio è realizzabile se concordano con le nostre idee. Stiamo cercando di mantenere in piedi una struttura che ha una storia, rendendola compatibile con le esigenze e con gli aspetti normativi. Io vendo fatti e non parole. Mi dovete sopportare ma io sono venti anni che sono qua. Quando sono entrato io nella Lazio, la società era fallita e ho fatto un miracolo per salvarla. Dobbiamo avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle scelte, io parlo di fatti. Quando sono arrivato io negli spogliatoi c’erano le panche di legno, ora a Formello rimangono senza parole. L’organizzazione della comunicazione creerà un danno a voi giornalisti, perché non potrete più raccontare stupidaggini».