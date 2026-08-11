Stadio Flaminio, conto alla rovescia. Atteso il primo sì condizionato entro metà agosto

Stadio Flaminio, ci siamo! Atteso il primo parere favorevole con prescrizioni entro il 14-17 agosto

Il futuro infrastrutturale della società biancoceleste si avvia verso una svolta di importanza storica sul campo istituzionale e urbanistico della Capitale, capace di ridisegnare gli scenari futuri per i tifosi e per l’intera città. Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, entro la data di venerdì 14 agosto o lunedì 17 verrà ufficialmente pubblicato il verbale conclusivo relativo alla Conferenza dei Servizi preliminare, un passaggio burocratico cruciale che sancirà con ogni probabilità il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza sul piano di riqualificazione presentato dal presidente Claudio Lotito per il glorioso Stadio Flaminio.

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Le prescrizioni tecniche per il Flaminio e il progetto della Lazio

Il via libera degli enti competenti non arriverà tuttavia in modo incondizionato, ma sarà accompagnato da una serie di prescrizioni tecniche mirate che la Lazio dovrà tassativamente rispettare nella fase successiva della progettazione. Le indicazioni fornite riguarderanno aspetti centrali e delicati quali la tutela rigorosa del disegno originario, il controllo attento dell’impatto urbanistico sul quartiere circostante, oltre ai complessi interventi strutturali legati all’ampliamento e alla copertura della struttura. In sostanza, il piano complessivo per il nuovo stadio del Flaminio sarà giudicato ammissibile, pur imponendo modifiche e adeguamenti inderogabili prima della stesura della versione definitiva in ottica lavori edilizi.

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I costi dell’operazione: i dettagli

Il progetto curato dal presidente Claudio Lotito deve fare i conti con la sostenibilità finanziaria. Il club biancoceleste prevede di investire una cifra vicina a mezzo miliardo di euro, attingendo prevalentemente a prestiti bancari, un tema economico che non rientrava tra le competenze della Conferenza preliminare, ma resta centrale per l’iter urbanistico.

Il nodo della mobilità e i tempi della metro C

Un altro ostacolo riguarda la gestione dei flussi di tifosi. Il piano presentato dalla Lazio prevede un uso massiccio dei mezzi pubblici, ma la fermata Auditorium della metro C dovrebbe essere pronta dopo non meno di tre o quattro anni rispetto all’apertura del Flaminio. Il Dipartimento Mobilità dovrà quindi valutare soluzioni adeguate per la zona.

I prossimi passaggi istituzionali e la seconda fase economica della Lazio

Chiusa questa prima tappa preliminare con il formale ok del Comune di Roma e il successivo riconoscimento del pubblico interesse da parte dell’Assemblea Capitolina, l’iter burocratico entrerà ufficialmente nella sua seconda fase incentrata sugli aspetti finanziari ed economici. La società biancoceleste dovrà infatti presentare il documento di fattibilità tecnico-economica completo in ogni sua parte, la bozza di convenzione ufficiale e il Piano Economico Finanziario asseverato da parte dei tecnici incaricati. Solo dopo le verifiche di rito sui documenti presentati e l’espletamento della Conferenza dei Servizi decisoria si potrà procedere all’approvazione definitiva del progetto e alla successiva indizione della gara pubblica per l’affidamento della concessione definitiva!