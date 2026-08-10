Floriani, Gattuso sorpreso dal giovane difensore! Il tecnico punta su di lui

Floriani, il tecnico della Lazio Gattuso è rimasto piacevolmente sorpreso dal difensore e vuole puntare forte su di lui

Concluse le amichevoli estive con un bilancio perfetto di sei vittorie su sei, la Lazio si proietta sui primi impegni ufficiali. Il debutto stagionale è fissato per il 16 agosto nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma a catalizzare l’attenzione resta la sessione di calciomercato, condizionata dall’indice di liquidità e dalla regola del saldo zero.

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Il futuro di Floriani Mussolini tra mercato e Lazio

Nonostante gli arrivi di Galassi, Danilho Doekhi e Alfonso Pedraza, le operazioni in entrata restano legate alle uscite. In questo contesto, il nome più caldo riguarda Romano Floriani Mussolini. Il giovane terzino ha impressionato durante il ritiro estivo, attirando i sondaggi di Cagliari e Monza. Tuttavia, l’allenatore Rino Gattuso vorrebbe bloccare la sua cessione per inserirlo stabilmente in prima squadra.

Cosa può dare Romano Floriani Mussolini alla Lazio

L’apporto di Floriani potrebbe rivelarsi prezioso per gli schemi tattici di Gattuso. La sua capacità di percorrere la fascia con intensità, abbinata a una spiccata propensione difensiva e alla duttilità su entrambe le corsie, garantisce un’alternativa fresca, dinamica e a costo zero per le rotazioni della rosa.

La decisione finale di Gattuso su Floriani

La stima del tecnico calabrese verso Floriani potrebbe essere il fattore determinante per la sua permanenza nella capitale. Se la Lazio sceglierà di puntare sulla sua crescita, il ragazzo avrà l’occasione di ritagliarsi uno spazio importante fin dal match contro il Mantova, ripagando la fiducia riposta dal proprio allenatore.