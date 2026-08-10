Calciomercato
Dieng Lazio, sirene francesi per l’attaccante! Il Nizza vuole tentare l’affondo
Dieng Lazio, anche il Nizza monitora l’attaccante accostato ai biancocelesti nelle ultime settimane. I dettagli
Il nome di Bamba Dieng continua ad agitare le dinamiche del calciomercato internazionale. L’attaccante senegalese, accostato recentemente alla Lazio, rappresenta una delle occasioni più ghiotte della sessione estiva. Attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lorient, il ventiseienne sta scatenando un’asta continentale tra diversi club europei. Tutto rimane fermo sul fronte capitolino, alla faticosa ricerca di un bomber richiesto da Gattuso. Oltre a Dieng, un profilo sondato è quello di Pinamonti del Sassuolo.
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L’interesse per Bamba Dieng infiamma la Ligue 1
La pista che porta il giocatore a Roma si complica per l’inserimento di un top club francese. Secondo quanto riportato da Footmercato, sul calciatore si sarebbe inserito con forza il Nizza, intenzionato a riavviare i contatti per l’ex punta dell’Olympique Marsiglia. I rossoneri d’Oltralpe vedono in Dieng un profilo ideale per potenziare l’attacco a costo zero.
La Lazio e il destino di Dieng
La concorrenza francese costringe la Lazio a stringere i tempi se intende davvero regalare il giocatore al proprio organico. L’opportunità di tesserare Bamba Dieng senza costi di trasferimento stuzzica la dirigenza capitolina, ma l’attaccante è fortemente apprezzato dal tecnico dei francesi Olivier Pantaloni che stima il calciatore potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso la Costa Azzurra.
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