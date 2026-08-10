Virata decisa su Pinamonti! Trattativa in corso tra Lazio e Sassuolo

La Lazio intende provare l’affondo per Andrea Pinamonti: è in corso una trattativa per capire la fattilibilità dell’operazione

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente alla ricerca di un nuovo rinforzo per l’attacco. Nel mirino della dirigenza biancoceleste è finito Andrea Pinamonti, centravanti di proprietà del Sassuolo. Le due società hanno avviato i contatti per verificare la fattibilità dell’operazione e regalare così una nuova punta al reparto offensivo.

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Trattativa accesa per Andrea Pinamonti alla Lazio

Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite un post pubblicato sul proprio profilo X, sono attualmente in corso colloqui fitti tra le parti. La Lazio ha intenzione di accelerare i tempi e si sta preparando a presentare un’offerta ufficiale agli emiliani per provare a chiudere l’ingaggio di Andrea Pinamonti in tempi brevi.

I dettagli dell’offerta per Pinamonti

Il profilo dell’attaccante italiano risponde perfettamente alle esigenze tattiche della squadra capitolina. La dirigenza valuta attentamente la posizione del classe 1999, mentre il club biancoceleste studia la formula ideale per convincere il club neroverde a lasciar partire Pinamonti prima della fine della sessione estiva.

Il ruolo di Andrea Pinamonti nello scacchiere biancoceleste

L’eventuale arrivo di Pinamonti garantirebbe fisicità, presenza in area di rigore e gol d’esperienza per il campionato italiano. Con il debutto stagionale alle porte, la Lazio intende stringere i tempi per consegnare il centravanti a Gattuso e completare così la rosa in vista delle prossime sfide ufficiali.