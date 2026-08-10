Gimenez si allontana dalla Lazio! Trattativa avanzatissima tra Porto e Milan

Gimenez si allontana dalla Lazio! E’ in corso una trattativa avanzatissima tra Porto e Milan per l’attaccante messicano

Il calciomercato estivo regala un nuovo colpo di scena per l’attacco della Lazio. Si complica in maniera definitiva la pista che portava a Santiago Giménez, obiettivo seguito con insistenza dalla dirigenza biancoceleste nelle ultime settimane per rinforzare il proprio reparto offensivo.

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Il Porto piomba su Giménez: operazione avviata

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto tramite un post pubblicato su X, il futuro di Giménez sembra essere ormai indirizzato lontano dalla Capitale. È infatti decollata una trattativa serrata tra il Porto e il Milan, club detentore del cartellino del centravanti messicano, per definire il trasferimento del giocatore in Portogallo.

I dettagli della trattativa per Giménez

I due club stanno dialogando intensamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Parallelamente, la dirigenza lusitana sta portando avanti contatti continui con l’entourage di Giménez per limare gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio e alla durata del contratto, così da chiudere l’accordo in tempi brevi.

Niente Lazio per ùGiménez: sfuma il colpo in attacco

I tentativi effettuati dalla Lazio nel corso delle ultime settimane non sono bastati per superare la concorrenza dei lusitani. La virata decisa dei Dragões spegne così le speranze dei tifosi capitolini di vedere il messicano con la maglia biancoceleste, costringendo il club romano a virare su nuovi profili per completare l’organico.