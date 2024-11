Stadio Flaminio Lazio, Lotito pensa in grande: spunta Emirates come sponsor. Le ultime

Stadio Flaminio Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito avrebbe firmato un contratto con Legends. Emirates potrebbe investire 300 milioni

Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe già firmato un contratto con Legends. Il colosso del marketing sarebbe incaricato della gestione della biglietteria e della ricerca di uno sponsor che possa finanziare il progetto dello Stadio Flaminio. A tal proposito, secondo il quotidiano, si sarebbe fatto avanti Emirates, uno degli sponsor più importanti del panorama calcistico, con un investimento da 300 milioni di euro.

Al momento non c’è nulla di confermato, ma Lotito fa sul serio e vuole regalare il nuovo stadio ai propri tifosi. Nel frattempo, il presidente biancoceleste ha affrontato il tema nella giornata di ieri anche in Senato. Queste le sue parole:

PAROLE – «Il Real ha ristrutturato lo stadio e lo ha fatto diventare un punto di riferimento di Madrid grazie a una partnership pubblica e privata. Anche in Italia dobbiamo ricreare delle strutture che coniugano l’aspetto economico-finanziario e la fruibilità in condizioni di sicurezza e punto di riferimento. Basta situazioni come il Flaminio. Era un fiore all’occhiello, oggi è in stato abbandono».