Stadio Flaminio Lazio, ci siamo: domani Lotito presenterà lo studio di pre-fattibilità

Stadio Flaminio Lazio, dopo molta attesa finalmente domani Claudio Lotito darà il via all’iter burocratico per la realizzazione del nuovo impianto

Dopo molta attesa è arrivato il momento che molti tifosi biancocelesti attendevano. Infatti, come riportato dall’ANSA, domani alle ore 9:30 Claudio Lotito si presenterà in Campidoglio per presentare lo studio di pre-fattibilità per la riqualifica dello Stadio Flaminio.

Un documento di oltre 200 pagine che prevede una capienza tra i 40mila ed i 50mila spettatori. Inoltre, sono presenti due possibili variabili dello Stadio: una con la copertura ed una senza. Il presidente della Lazio presenterà lo studio di pre-fattibilità al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’assessore allo sport Alessandro Onorato, all’assessore al patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi, all’assessore alla mobilità Eugenio Patanè e all’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia.