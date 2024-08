Stadio Flaminio Lazio, FISSATO il NUOVO vertice! Lotito IRREMOVIBILE, pretende QUESTA capienza

Stadio Flaminio Lazio, ad ottobre nuovo vertice con il Comune di Roma: Lotito vuole un impianto da 50mila posti

Come riferito da Repubblica, prosegue l’iter per la possibile ristrutturazione dello stadio Flaminio in casa Lazio. Questi gli ultimi aggiornamenti:

PAROLE – «Lazio, primo volo sul nuovo stadio. Il rendering: ecco come sarà il Flaminio, dialogo tra Lotito e Gualtieri. Prossimo appuntamento a ottobre: il club vuole un impianto da 50mila posti. Da sciogliere il nodo sulla stabilità con l’aggiunta del secondo anello».