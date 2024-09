Stadio Flaminio Lazio, decisione IMPORTANTE di Lotito: ACCORDO con un colosso del marketing. Le ultime sull’impianto romano

Come riportato da La Repubblica, Lotito vuole aggiudicarsi il Flaminio per regalare un nuovo stadio a tutti i tifosi della Lazio. L’ultima mossa del presidente biancoceleste prevede l’accordo con la società di marketing Legends.

Legends è un colosso nel proprio settore, tanto da aver lavorato con Tottenham, Barcellona, Manchester City e Real Madrid, per la gestione del Santiago Bernabeu. Lotito si sarebbe affidato a questa società per la pianificazione del Flaminio e per la gestione di eventi come la Serie A e i concerti, oltre alla gestione dei biglietti e la ricerca di uno sponsor per affiancare la Lazio nell’investimento da 250 milioni di euro.