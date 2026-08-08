Stadio Flaminio, scatta il countdown per la Lazio! Lunedì l’esito della conferenza dei servizi

La Lazio aspetta il via libera per il Flaminio: lunedì il responso della conferenza dei servizi sul progetto

Il progetto per la riqualificazione e la rinascita del nuovo impianto sportivo della Lazio si avvicina a un passaggio istituzionale e burocratico di fondamentale importanza per il futuro del club capitolino. Come rivelato dal quotidiano Il Tempo, il countdown per la chiusura della conferenza dei servizi preliminare sul dossier relativo allo stadio Flaminio è ufficialmente iniziato, con la giunta e gli uffici del Campidoglio pronti a tirare le somme! L’esito definitivo e i pareri vincolanti di tutti gli enti coinvolti verranno resi noti pubblicamente già nella giornata di lunedì, aprendo nuovi scenari per la realizzazione dell’opera!

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Il parere della Soprintendenza

Il tassello in assoluto più atteso dagli addetti ai lavori e dai tifosi della Lazio riguarda la posizione della Soprintendenza Speciale di Roma, chiamata a esprimersi con estremo rigore sulla compatibilità del progetto biancoceleste con i vincoli architettonici esistenti e con la tutela dell’integrità del glorioso impianto. Nonostante il forte degrado in cui versa la struttura da oltre un decennio, il complesso resta a tutti gli effetti un monumento storico protetto.

I prossimi passaggi dell’Assemblea capitolina e il piano per il Flaminio

La conclusione della conferenza preliminare rappresenta soltanto uno dei passaggi obbligatori e necessari in vista del successivo voto sul pubblico interesse che dovrà essere espresso dall’Assemblea capitolina. In questa specifica fase procedurale, tuttavia, non è ancora oggetto di valutazione ufficiale il Piano economico-finanziario presentato dalla Lazio. Come chiarito con precisione dai rappresentanti del Comune di Roma nel corso della prima seduta di fine maggio, il PEF dovrà essere esaminato preventivamente in modo approfondito dagli uffici capitolini competenti prima di compiere qualsiasi ulteriore passo in avanti.