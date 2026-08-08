News
Stadio Flaminio, scatta il countdown per la Lazio! Lunedì l’esito della conferenza dei servizi
La Lazio aspetta il via libera per il Flaminio: lunedì il responso della conferenza dei servizi sul progetto
Il progetto per la riqualificazione e la rinascita del nuovo impianto sportivo della Lazio si avvicina a un passaggio istituzionale e burocratico di fondamentale importanza per il futuro del club capitolino. Come rivelato dal quotidiano Il Tempo, il countdown per la chiusura della conferenza dei servizi preliminare sul dossier relativo allo stadio Flaminio è ufficialmente iniziato, con la giunta e gli uffici del Campidoglio pronti a tirare le somme! L’esito definitivo e i pareri vincolanti di tutti gli enti coinvolti verranno resi noti pubblicamente già nella giornata di lunedì, aprendo nuovi scenari per la realizzazione dell’opera!
Ultimissime Lazio LIVE: torna di moda il nome di Miretti! Fabbian sempre nella lista dei desideri
Il parere della Soprintendenza
Il tassello in assoluto più atteso dagli addetti ai lavori e dai tifosi della Lazio riguarda la posizione della Soprintendenza Speciale di Roma, chiamata a esprimersi con estremo rigore sulla compatibilità del progetto biancoceleste con i vincoli architettonici esistenti e con la tutela dell’integrità del glorioso impianto. Nonostante il forte degrado in cui versa la struttura da oltre un decennio, il complesso resta a tutti gli effetti un monumento storico protetto.
I prossimi passaggi dell’Assemblea capitolina e il piano per il Flaminio
La conclusione della conferenza preliminare rappresenta soltanto uno dei passaggi obbligatori e necessari in vista del successivo voto sul pubblico interesse che dovrà essere espresso dall’Assemblea capitolina. In questa specifica fase procedurale, tuttavia, non è ancora oggetto di valutazione ufficiale il Piano economico-finanziario presentato dalla Lazio. Come chiarito con precisione dai rappresentanti del Comune di Roma nel corso della prima seduta di fine maggio, il PEF dovrà essere esaminato preventivamente in modo approfondito dagli uffici capitolini competenti prima di compiere qualsiasi ulteriore passo in avanti.
News
Joselu è l’ultima suggestione della Lazio, sondaggio per lo svincolato di lusso!
Joselu è l’ultimo nome in casa della Lazio, il centravanti spagnolo è stato valutato a Formello come possibile rinforzo per...
Kennedy si ferma per un grave infortunio: le condizioni dell’obiettivo dei capitolini
Kennedy si ferma ai box per infortunio dopo essere stato cercato a lungo dalla Lazio, il punto sul giocatore del...
Ivanovic si avvicina alla Lazio? Il prestito libera risorse per la difesa: le due operazioni in entrata dei capitolini
Ivanovic è sempre più vicino alla Lazio, il club prova a completare attacco e difesa con un budget ridotto: il...