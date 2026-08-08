Tavares in uscita dalla Lazio! L’interesse del Porto non basta, si cercano altre soluzioni

Il futuro di Nuno Tavares è un rebus: oltre al Porto, si valutano nuove piste per la cessione dell’esterno

Il calciomercato della Lazio entra in una fase estremamente calda, con la società biancoceleste pronta a ridisegnare le corsie esterne della propria rosa in vista dei prossimi impegni. La posizione di Nuno Tavares all’interno del club capitolino non sarebbe più così salda come in passato. Il laterale portoghese non offre infatti le necessarie garanzie dal punto di vista fisico, un fattore che avrebbe inevitabilmente incrinato la fiducia nei suoi confronti da parte della dirigenza, spingendo gli uomini mercato a valutare attentamente la sua cessione definitiva durante questa finestra estiva di trattative.

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L’ascesa di Pedraza e i dubbi fisici sul terzino portoghese

A complicare ulteriormente la permanenza del difensore nella Capitale ci sono le recenti e positive risposte arrivate direttamente dal campo da parte dei compagni di reparto. Nello specifico, l’ascesa di Pedraza si sta rivelando un vero e proprio fattore chiave per le rotazioni della squadra: il terzino sta sfruttando al massimo ogni occasione, dimostrando una straordinaria duttilità tattica e un rendimento eccellente sia in fase di spinta offensiva sia nel lavoro di copertura difensiva. Di fronte a questa crescita costante e ai persistenti problemi fisici che frenano la continuità di Nuno Tavares, le gerarchie sulla fascia sembrano destinate a mutare radicalmente nelle prossime settimane di preparazione.

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Le possibili destinazioni e l’interesse per Nuno Tavares

Consapevole dei dubbi legati alla tenuta fisica del giocatore, la dirigenza biancoceleste si è già attivata per trovare una soluzione vantaggiosa che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Oltre al forte e costante interesse manifestato dal Porto, alla porta della Lazio potrebbero presto tornare a bussare diversi club provenienti dalla Turchia e dai campionati arabi, pronti a investire sul laterale sinistro, riporta Il Messaggero. La cessione permetterebbe alla società di monetizzare e liberare spazio in rosa, consegnando allo staff tecnico alternative affidabili per affrontare con ambizione rinnovata la nuova stagione!