La strategia di Gattuso non cambia! Fari sempre puntati su Fabbian per dare fisicità alla Lazio

Cresce la speranza della Lazio! Si accelera per Fabbian, il tuttocampista chiesto da Gattuso

Le manovre estive della Lazio vivono ore di grande fermento e accelerano in modo deciso per regalare allo staff tecnico i rinforzi ideali in vista della prossima stagione calcistica. Con l’esigenza sempre più netta di disporre di una rosa camaleontica, capace di adattarsi alle variazioni tattiche volute dall’allenatore, il club biancoceleste ha rimesso al centro dei propri pensieri un profilo di primissima fascia per la zona mediana. La società capitolina è tornata a monitorare con estrema attenzione Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà della Fiorentina che rappresenta il tassello perfetto per garantire duttilità e dinamismo.

Ultimissime Lazio LIVE: che percorso nelle amichevoli! Torna di moda il nome di Miretti

La duttilità di Giovanni Fabbian per il nuovo modulo di Gennaro Gattuso

La necessità di rinforzare il reparto centrale nasce direttamente dalle idee tattiche del tecnico Gennaro Gattuso, orientato a sfruttare una doppia opzione strategica per la sua Lazio. Partito con l’idea fissa del 4-2-3-1, l’allenatore ha recentemente sperimentato e sterzato verso il 4-3-3, modulo che richiede mezzali di grande inserimento e straordinaria duttilità. In questa lista di preferenze, che comprende anche Marco Brescianini, il profilo di Giovanni Fabbian si distingue per la capacità unica di interpretare più ruoli sul campo: può agire da interno d’inserimento sia a destra sia a sinistra nel 4-3-3, oppure avanzare il proprio raggio d’azione sulla trequarti nel 4-2-3-1, ricalcando l’efficace percorso mostrato in passato a Bologna sotto la guida di Italiano.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

La formula della trattativa tra Lazio e Fiorentina per Giovanni Fabbian

Dal punto di vista economico e operativo, l’affare appare tutt’altro che impossibile grazie alla disponibilità manifestata dalla Fiorentina a venire incontro alle esigenze della Lazio, riporta La Gazzetta dello Sport. Il calciatore, riscattato recentemente per 13 milioni di euro dal Bologna (per una valutazione complessiva vicina a 14,5 considerando il precedente prestito), sembra il più propenso a cambiare maglia. Per sbloccare la situazione, i club stanno valutando una formula iniziale basata sul prestito con diritto di riscatto condizionato, rimandando i discorsi definitivi al prossimo anno. La dirigenza della Lazio riflette sui numeri e sulle cifre dell’operazione, pronta a definire l’affare per consegnare a Gennaro Gattuso un rinforzo di assoluto valore per il campionato.