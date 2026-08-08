Sorpresa Ratkov nei test estivi della Lazio! Le ottime prestazioni cambiano i piani del club?

La sorpresa arriva dal precampionato: l’avvio brillante di Petar Ratkov apre scenari inattesi in casa Lazio

Le manovre estive della Lazio si muovono su un doppio binario fatto di conferme sul rettangolo verde e valutazioni economiche inevitabili. L’attaccante Petar Ratkov sta vivendo un’estate estremamente particolare, sospesa tra la forte voglia di conquistare definitivamente la fiducia dell’ambiente laziale e le insistenti sirene provenienti dal calciomercato internazionale.

Il tecnico Gennaro Gattuso gli sta concedendo grande spazio nel corso delle amichevoli precampionato, complice anche l’attuale mancanza di alternative numeriche nel reparto offensivo e il centravanti serbo ha risposto presente segnando 6 reti. Il giudizio complessivo sulla sua permanenza resta tuttavia in bilico!

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I gol e i dubbi di Gennaro Gattuso su Petar Ratkov

Nonostante l’ottimo bottino realizzato nelle uscite estive, per l’allenatore della Lazio l’acquisto di un nuovo centravanti resta la priorità assoluta delle strategie di mercato, una condizione che finisce inevitabilmente per condizionare il futuro del giocatore. Da una parte la dirigenza riconosce la bontà del percorso di crescita del ragazzo, considerato un investimento di prospettiva per il club; dall’altra c’è la necessità impellente di finanziare le prossime operazioni e reperire risorse fresche per completare una rosa che Gennaro Gattuso considera ancora non al completo.

Le smentite dell’agente Ives Cakarun e le offerte per Petar Ratkov

Il capitolo cessioni resta caldissimo e legato a filo doppio alle cifre che potrebbero essere messe sul piatto dalle pretendenti. Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di un forte interesse proveniente dalla Russia, con la Dinamo Mosca pronta a presentare una proposta faraonica per assicurarsi il cartellino del bomber. Tuttavia, l’agente del ragazzo, Ives Cakarun, ha smentito categoricamente questo specifico scenario di mercato. Resta il fatto che, di fronte a un’offerta economica realmente importante, la Lazio prenderebbe seriamente in considerazione la cessione, aprendo nuovi e imprevedibili scenari per il futuro del centravanti, riporta Il Corriere dello Sport.