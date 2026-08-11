Stadio Flaminio, il comune di Roma entusiasta per il progetto: «Si apre la prospettiva di dare alla Lazio e ai tifosi la propria casa»

Stadio Flaminio, il Comune definisce importante il passaggio in Conferenza dei Servizi preliminare: il punto sulla futura casa della Lazio

Nuovo passaggio nel percorso relativo al progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio. Dopo il parere espresso dalla Soprintendenza nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare, Roma Capitale ha diffuso una nota per fare il punto sull’iter e sulle prossime fasi. L’Amministrazione considera quanto emerso un momento significativo, pur sottolineando la necessità di recepire e valutare le prescrizioni indicate dagli enti coinvolti.

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La posizione di Roma Capitale sullo Stadio Flaminio

Il Comune ha sottolineato il valore del pronunciamento arrivato nell’ambito della Conferenza dei Servizi, inserendolo nel lavoro portato avanti negli ultimi mesi insieme alla Lazio e alle altre istituzioni interessate.

IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA – «Il parere espresso dalla Soprintendenza nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare sul progetto dello Stadio Flaminio è un passaggio importante nel percorso portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione capitolina con tutti i soggetti coinvolti».

LE PRESCRIZIONI – «Le prescrizioni indicate, così come quelle relative alla mobilità e agli altri aspetti emersi nel corso della Conferenza dei Servizi, dovranno naturalmente essere oggetto di attenta valutazione e sostanzialmente recepite nel prosieguo progettuale».

L’OBIETTIVO DEL COMUNE – «L’obiettivo resta sempre quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. Roma Capitale proseguirà ora l’iter amministrativo in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti».

LA POSIZIONE DELLA LAZIO – «Continuerà a lavorare e a confrontarsi con tutte le Istituzioni competenti con lo stesso spirito di collaborazione che ha caratterizzato il percorso fin qui compiuto. Dopo molti anni di attesa e di progressivo inutilizzo dell’impianto, si apre una prospettiva concreta: tornare a far vivere lo Stadio Flaminio, restituendolo a Roma come luogo di sport e cultura, aperto alla collettività, e dando finalmente alla Lazio e ai suoi tifosi la propria casa».