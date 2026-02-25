Stadio Flaminio, Casamonti allarma tutti: «Rischia di crollare come il ponte Morandi!»

Stadio Flaminio, l’architetto Marco Casamonti ha avvisato circa i rischi legati a quello che i progetti di Claudio Lotito vogliono come nuova casa della Lazio

L’allarme sulla sicurezza del Flaminio ha scosso il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il celebre stadio romano, destinato a diventare la nuova casa della Lazio, potrebbe trovarsi a rischio dal crollo; a lanciare l’allarme è stato Marco Casamonti.

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Il rischio crollo dello Stadio Flaminio

Le parole di Marco Casamonti sono preoccupanti. L’architetto ha infatti paragonato la struttura del Flaminio a quella del Ponte Morandi di Genova, crollato nel 2018, per i gravi danni che il cemento armato sta subendo con il passare degli anni. Il materiale che compone lo stadio, simile a quello del famoso viadotto, si sta letteralmente sgretolando. Casamonti ha dichiarato:

«Senza interventi il rischio è che lo stadio faccia la fine del Ponte Morandi. I lastroni di cemento del Flaminio sono vuoti dentro e negli anni l’acqua è entrata nelle giunture, andando a corrodere l’acciaio. Se non c’è un intervento crollerà».

La risposta della Lazio e il piano di recupero

Nonostante l’allarme, il club di Claudio Lotito continua a spingere per rendere il Flaminio il nuovo stadio della Lazio. Lotito ha sempre espresso il suo sogno di trasformare l’impianto in una moderna casa per la squadra, ma dovrà fare i conti con questi gravi problemi strutturali. Il progetto di recupero, che prevede anche l’ampliamento della capacità, rischia di subire notevoli ritardi e modifiche se non verranno trovati i fondi necessari per intervenire tempestivamente.