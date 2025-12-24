Stadio Flaminio, blocco improvviso del nuovo impianto della Lazio. Ecco le motivazioni legate a ciò - Lazio News 24

Stadio Flaminio, progetto Lazio in stand-by: “Ne riparleremo dopo le feste”. Il progetto del nuovo impianto da 50.000 posti al momento resta fermo

Arrivano aggiornamenti sullo Stadio Flaminio, che al momento vede il suo progetto bloccato dopo l’ultimo incontro tra il sindaco Gualtieri e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le parti si sarebbero salutate cordialmente, rimandando eventuali decisioni a dopo le festività natalizie.

Nonostante lo stop temporaneo, in casa Lazio non c’è preoccupazione. Il progetto, infatti, resta considerato strategico per il futuro del club, ma i tempi di realizzazione richiederanno pazienza e coordinamento. L’emergere di iniziative su altri stadi, come quello della Roma, ha spinto a un’attenzione maggiore, ma senza creare pressioni immediate sulle parti coinvolte.

L’idea della Lazio prevede la costruzione di uno stadio da 50.000 posti, con un investimento complessivo stimato in circa 438 milioni di euro. Il piano finanziario prevede una combinazione di autofinanziamento e mutui, con l’obiettivo di rendere l’impianto operativo entro il 2029/2030. Tra le opzioni al vaglio c’è l’acquisto dell’attuale Stadio Flaminio o, in alternativa, l’affitto per un periodo di 99 anni, in modo da avere una base solida su cui sviluppare il progetto.

Il ritorno in campo delle trattative sarà determinante per chiarire i dettagli, ma per ora si tratta di una pausa programmata, utile a riflettere su tempistiche, costi e strategie. La Lazio continua a valutare attentamente ogni aspetto, consapevole che il nuovo Stadio Flaminio rappresenterebbe un passo fondamentale per il futuro del club, garantendo uno spazio moderno, sicuro e capace di accogliere tifosi e sostenere la crescita sportiva ed economica della società.

Il dialogo tra Comune e Lazio, quindi, è destinato a riprendere nei prossimi mesi, confermando l’importanza strategica dello Stadio Flaminio nel progetto a lungo termine dei biancocelesti.