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Stadio Flaminio, settimane decisive per la Lazio: si attende il verdetto della Soprintendenza
Stadio Flaminio, sono settimane decisive per l’ok al progetto della Lazio: si attende il verdetto della Soprintendenza
Si preannunciano giorni cruciali per il futuro dello Stadio Flaminio e il progetto di restyling caldeggiato dalla Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, tra il 10 e il 13 agosto si concluderà la Conferenza dei Servizi preliminare, passo propedeutico affinché il Comune di Roma esprima il pubblico interesse.
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L’importanza del vincolo storico per lo Stadio Flaminio
Il nodo centrale per lo Stadio Flaminio resta il verdetto della Soprintendenza di Stato sul vincolo storico-artistico. Dopo settimane di verifiche tecniche, l’orientamento sembra finalmente virare verso il positivo. Un passaggio obbligato, poiché Roma Capitale attende questo via libera formale prima di trasmettere il dossier in giunta e in Assemblea Capitolina.
Il ruolo dello Stadio Flaminio in vista di Euro 2032
Sullo sfondo restano le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che spinge per inserire lo Stadio Flaminio tra gli impianti ospitanti per Euro 2032. Entro il 1° ottobre la FIGC dovrà indicare alla UEFA i cinque stadi italiani designati: essere della partita rappresenterebbe un volano straordinario per le ambizioni biancocelesti.
La Lazio attende la svolta burocratica per lo Stadio Flaminio
Ottenuto il riconoscimento di pubblico interesse, l’iter amministrativo potrà finalmente imboccare la corsia preferenziale. Per il club biancoceleste si tratterebbe dell’accelerazione definitiva per regalare ai propri tifosi una nuova casa moderna, restituendo al contempo un impianto storico alla città di Roma.
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