Floriani Mussolini convince Gattuso: il Cagliari ci prova, ma Lotito alza il muro

Romano Floriani Mussolini sta dando delle importanti risposte durante il ritiro della Lazio e questo sta attirando l’interesse di varie società italiane

Il futuro di Romano Floriani Mussolini potrebbe diventare uno dei temi da seguire nelle prossime settimane del calciomercato della Lazio. L’esterno classe 2003, tornato a Formello dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, sta sfruttando il ritiro estivo per convincere Gennaro Gattuso e ritagliarsi uno spazio nella rosa biancoceleste.

Le prestazioni offerte durante la preparazione avrebbero lasciato buone sensazioni nello staff tecnico. Corsa, intensità e disponibilità al sacrificio stanno permettendo al giocatore di guadagnare considerazione, proprio mentre alcune società hanno iniziato a raccogliere informazioni sul suo futuro. Tra queste ci sarebbe soprattutto il Cagliari, alla ricerca di un esterno giovane e con margini di crescita.

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Floriani Mussolini, Gattuso valuta la conferma

Floriani Mussolini sta cercando di trasformare il ritiro estivo in un’occasione concreta per restare alla Lazio. Dopo la stagione disputata lontano da Roma, il giocatore è tornato con maggiore esperienza e con la volontà di dimostrare di poter essere utile alla prima squadra.

Gattuso lo sta osservando con attenzione negli allenamenti e nelle amichevoli, valutandone la capacità di adattarsi alle proprie richieste tattiche. L’esterno può rappresentare una soluzione interessante grazie alla sua duttilità e alla possibilità di essere impiegato in più ruoli sulla fascia destra.

Floriani Mussolini, il Cagliari prepara l’offerta

Il Cagliari, dopo aver ridimensionato il proprio interesse per Simone Zanon, avrebbe individuato in Floriani Mussolini uno dei profili più adatti per rinforzare la corsia laterale. Il direttore sportivo rossoblù Pietro Accardi starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per provare a convincere sia il giocatore sia la società capitolina.

L’interesse del club sardo non sarebbe nuovo, ma potrebbe diventare più concreto nel corso delle prossime settimane. Prima di muoversi ufficialmente, il Cagliari dovrà però attendere le decisioni della Lazio e capire quali saranno le gerarchie definitive stabilite da Gattuso.

Lotito non vuole cederlo

Al momento, la posizione della Lazio appare piuttosto chiara. Il presidente Claudio Lotito e il tecnico Gattuso non sembrerebbero intenzionati ad autorizzare la partenza del giovane esterno. Le buone risposte arrivate durante il ritiro avrebbero infatti spinto il club a considerare seriamente una sua permanenza.

La società biancoceleste potrebbe attendere la conclusione della preparazione prima di prendere una decisione definitiva. Molto dipenderà anche dalle eventuali operazioni di mercato e dallo spazio che potrà essere garantito al giocatore durante la stagione.

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Floriani Mussolini Lazio, futuro ancora da decidere

Il Cagliari resta alla finestra, ma per convincere la Lazio servirà probabilmente una proposta importante. La priorità dei biancocelesti, almeno in questa fase, è continuare a valutare Floriani Mussolini senza accelerare una possibile cessione. Inoltre sullo sfondo c’è anche un tiepido interesse dell’Udinese, il quale ha chiesto informazioni per il laterale destro!

Le prossime amichevoli potrebbero risultare decisive per il suo futuro. Qualora riuscisse a confermare le indicazioni positive mostrate in ritiro, il classe 2003 potrebbe guadagnarsi definitivamente la fiducia di Gattuso e restare a disposizione della Lazio per la nuova stagione.