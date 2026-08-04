Si lavora alla difesa! Piace Hautekiet ma c’è il nodo formula da sciogliere

La Lazio ha individuato in Hautekiet il rinforzo giusto per la difesa, ma c’è da sciogliere il nodo legato alla formula

La Lazio accelera sul mercato per blindare il reparto arretrato. Dopo aver valutato i profili di Dominguez e Markmann, la dirigenza biancoceleste ha individuato in Ibe Hautekiet il nuovo obiettivo prioritario per la difesa.

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Perché Hautekiet è in cima alla lista della Lazio

Il centrale belga di 24 anni ha conquistato tutti a Formello. La prospettiva di vestire la maglia biancoceleste e mettersi alla prova in Serie A stuzzica parecchio il difensore, che ha già espresso un gradimento totale per il trasferimento in Italia. Tuttavia, il semplice benestare del calciatore non basta a sbloccare l’affare.

Hautekiet dice sì, ma lo Standard Liegi fa muro sulla formula

Come riporta Il Corriere dello Sport, il vero nodo della trattativa riguarda la formula dell’operazione. Il club capitolino vorrebbe impostare l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo solo al raggiungimento di determinate condizioni. Un piano perfettamente coerente con la necessità dei biancocelesti di contenere la spesa immediata, ma sgradito allo Standard Liegi.

La trattativa per Hautekiet e le garanzie economiche

I belgi non hanno alcuna fretta di cedere Ibe Hautekiet, blindato da un contratto fino al 2029. Forti di circa 12,8 milioni di euro già incassati dalle cessioni estive, i dirigenti dello Standard Liegi pretendono una vendita a titolo definitivo o garanzie economiche certe. Per regalare alla Lazio il suo nuovo baluardo, servirà uno sforzo in più.