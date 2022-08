Srna: «Ho vissuto due guerre, ora mi spaventa solo il nucleare»

Darijo Srna, ex difensore del Cagliari ed attuale giocatore dello Shaktar, si è raccontato per il Corriere dello Sport

L’ex difensore del Cagliari Darijo Srna – prima della gara dello Shaktar contro la Roma – si è raccontato per le pagine del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

«C’è tantissima emozione: è incredibile poter giocare in uno stadio pieno dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi. La guerra continua. Ma la popolazione alla guerra si sta abituando, sperando che qualcuno fermi quel figlio di putt*** (non nomina mai Putin, ndr).



Noi speriamo di dare alla nostra gente un po’ di leggerezza con il calcio. Quando sono cominciati i bombardamenti, alle 4.15 mi sono svegliato e ho capito subito cosa stesse succedendo. Ma non voglio parlare di questo. Preferisco concentrarmi sul calcio e sottolineare che il 23 febbraio avevamo una squadra straordinaria, da Champions League. Avremmo potuto giocare alla pari con Real Madrid o Juventus. Il 25 febbraio non avevamo più niente. Ho già vissuto tre guerre: quella dei Balcani e le due in Ucraina. Ormai mi spaventerebbe solo una guerra nucleare».