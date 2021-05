Squalifica Igor, il difensore salta la sfida con la Lazio

Un’ammonizione che pesa quella rimediata da Igor in Bologna Fiorentina: il difensore salterà la sfida con la Lazio per squalifica

Bologna Fiorentina è stato uno dei match di questa domenica pomeriggio di Serie A. Al Dall’Ara il match è finito sul 3-3, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Ma c’è una notizia non troppo positiva per il tecnico viola Beppe Iachini.

SQUALIFICA – Infatti il difensore dei toscani Igor è stato ammonito e, essendo diffidato, salterà la sfida contro la Lazio, in programma allo stadio Franchi sabato 8 maggio alle ore 20.45 .