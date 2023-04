Spezia-Lazio, Milinkovic a caccia di un record: ecco di cosa si tratta. C’è ancora una cosa che non è riuscita al serbo: segnare in tre partite consecutive

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana il Sergente capitolino, Milinkovic, alla Lazio ha raggiunto record e numeri, ma c’è ancora una cosa che non gli è riuscita, segnare in tre partite consecutive in campionato.

Il serbo col Monza è tornato a segnare, poi è arrivata anche il gol contro la Juve. Se contro lo Spezia segnasse di nuovo o servisse un assist, toccherebbe la quota di 15 partecipazioni al gol per la terza volta negli ultimi 3 campionati, la quarta da quando è alla Lazio.