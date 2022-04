Spezia Lazio, il Picco nel cuore di Zaccagni: la rovesciata è un dolce ricordo

Il picco di La Spezia rievoca dolcissimi ricordi a Zaccagni, che col Verona segnò una rete splendida

La Lazio scenderà in campo sabato sera in casa dello Spezia. E lo stadio Picco, a Mattia Zaccagni, che sarà sicuramente della partita, rievoca dei dolcissimi ricordi. Nel gennaio 2021, infatti, quando ancora indossava la maglia del Verona, l’esterno segnò una favolosa rete in rovesciata che poi venne eletto come il gol dell’anno.

Cross dalla destra di Faraoni, stop di petto di Zaccagni e acrobazia che andò a insaccarsi alle spalle di Provedel. E Lazio spera che il biancoceleste possa ripetersi.