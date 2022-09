Spezia, infortunio per Kovalenko e Reca in Nazionale: le ultime in vista della Lazio

Spezia, infortunio per Kovalenko e Reca con le rispettive nazionali: le loro condizioni in vista della Lazio

Dopo la sosta per le nazionali la Lazio tornerà in campo domenica 2 ottobre alle 12.30 per sfidare lo Spezia di Gotti. Il tecnico dei bianconeri – però – è preoccupato per le notizie che arrivano dall’Ucraina e dalla Polonia.

Si sono fermati infatti sia Viktor Kovalenko (problema muscolare, il giocatore rientrerà in Italia a breve) che Arkadiusz Reca, il quale però rimarrà per il momento nel ritiro polacco. Da valutare le condizioni dei due in vista del match dell’Olimpico.