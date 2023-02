Spalletti, che tegola in vista della Lazio: un titolare salta il match per squalifica

Spalletti, a quasi una settimana dalla gara contro la Lazio il tecnico deve fare i conti con l’assenza di Mario Rui per squalifica

Il Napoli continua inarrestabile la sua marcia trionfale verso il suo terzo scudetto della sua storia, ma da Empoli non arrivano buone notizie per Spalletti in vista della Lazio. Il tecnico di Certaldo per il match contro i biancocelesti deve fare a meno di Mario Rui.

L’ex terzino della Roma è stato espulso durante la gara del Castellani per aver reagito durante un contrasto di gioco contro Caputo, cartellino estratto dopo il controllo del Var.