Spal-Lazio, arbitra Calvarese: i precedenti con i biancocelesti

Sul sito ufficiale dell’AIA è stata appena pubblicata la designazione arbitrale di Spal-Lazio: dirigerà il match Calvarese

Dopo le prime due giornate di campionato, e la sosta per dar spazio alle Nazionali, la Serie A è pronta a tornare. Alla ripresa, la Lazio affronterà la Spal a Ferrara. E mentre a Formello prosegue la preparazione al match da parte della squadra di Inzaghi, sul sito dell’AIA è stata pubblicata la designazione arbitrale della gara:

SPAL – LAZIO

CALVARESE

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO

I PRECEDENTI – Con il match di domenica, la Lazio diventerà la squadra più arbitrata in assoluto da Calvarese. Quello contro la Spal, infatti, sarà il diciannovesimo incontro diretto dal fischietto di Teramo. I diciotto precedenti sorridono ai biancocelesti, infatti 13 di questi sono terminati con la loro vittoria, in tre occasioni è arrivato il pareggio e solamente due volte c’è stata la sconfitta. L’ultima partita della Lazio da lui diretta risale allo scorso 5 maggio, quando l’Atalanta si impose all’Olimpico sui capitolini per 1-3. Calvarese ricorda ai tifosi più attenti uno sgradevole precedente: il 23 dicembre del 2017, in occasione di Lazio-Crotone, l’arbitro rifiutò il gagliardetto che il club offre ai direttori di gara per le forti polemiche scatenate in dall’ambiente laziale a seguito di Lazio-Torino dell’11 dicembre.