Spal, il ds Vagnati: «Ecco perchè abbiamo ceduto Lazzari alla Lazio…»

Il ds della Spal svela dei retroscena sul passaggio di Manuel Lazzari alla Lazio

Ancora poche ore e poi Manuel Lazzari sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’ex Spal è arrivato nel pomeriggio a Formello, ha conosciuto i suoi nuovi compagni e ha visitato il centro sportivo, poi domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. Intanto il ds della Spal, Davide Vagnati, ai microfoni di Sportitalia ha svelato dei retroscena sulla trattativa che ha portato il terzino nella Capitale: «Nelle prossime ore cederemo Lazzari alla Lazio e prenderemo Murgia. Domani sarà qui a Ferrara a fare le visite e Manuel a Roma a farle con la Lazio. Ci sono tanti motivi sul perché l’ha spuntata la Lazio: in primis perché volevamo tenere Murgia, è un ragazzo che merita. L’aspetto extra-campo per noi è importante. La Lazio si è presentata in modo serio, e con Tare c’è stato un rapporto diretto che ha reso la cosa automatica».