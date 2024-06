Spagna Italia, Costacurta non ha dubbi: «Ecco cosa devono fare gli azzurri per vincere domani»

Spagna Italia, l’ex difensore si esprime con parole molto chiare riguardo la gara di domani fondamentale per gli azzurri

Intervistato dalla Repubblica, Billy Costacurta si è espresso riguardo la supersfida di domani sera di Gelsenkirchen tra Spagna e Italia. Ecco cos ha detto

PAROLE – Come si batte la Spagna? Prendendo in velocità la loro difesa, il vero punto debole. Una linea composta da giocatori normali, eccetto Carvajal. Per attaccarli in contropiede, però, bisognerà rubargli palla, non certo uno scherzo”, ha detto nel corso dell’intervista pubblicata oggi sull’edizione nazionale

2021 –La scelta dei due ct di puntare sulla qualità a dispetto del fisico, negli uomini e nel gioco. Tre anni fa c’erano Berardi e Insigne, oltre a Chiesa, Barella e Jorginho con tre anni in meno. Stavolta, però, abbiamo un centravanti come si deve. Chissà