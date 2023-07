Sow alla Lazio, affare fatto con lo sconto: cifre e dettagli del colpo dall’Eintrancht

Sow alla Lazio, affare fatto: cifre e dettagli del colpo dall’Eintrancht. Il centrocampista svizzero firmerà per i prossimi cinque anni

Djibril Sow alla Lazio è un affare ormai in dirittura di arrivo. Lo assicura La Gazzetta dello Sport: c’è il via libera dell’Eintracht Francoforte, il calciomercato Lazio ha battuto la pista dello svizzero dopoché sono naufragati gli altri profili, per ultimo quello di Torreira.

È un’operazione da circa 15 milioni (pure se l’Eintracht lo valutava 20), i due club si organizzeranno nelle prossime ore per lo scambio dei documenti e per permettere a Sow di raggiungere la Capitale. Pronto un contratto quinquennale a 2.5 milioni. L’ufficialità può arrivare già oggi.