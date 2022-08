Sorteggi Euroopa League 2022/23: la Lazio conosce le sue avversarie per la fase a gironi della prossima edizione

Alle ore 13 a Istanbul, si terranno i sorteggi della fase a gironi dell’edizione 2022/23 dell’Europa League. Lazio in attesa di conoscere le sue avversarie.

Sorteggi Europa League 2022/23 LIVE: la diretta

GRUPPO A

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo Glimt

Zurigo

GRUPPO B

Dinamo Kiev

Fenerbahce

Rennes

Larnaca

GRUPPO C

Roma

Ludogorets

Betis Siviglia

Helsinki

GRUPPO D

Sporting Braga

Malmoe

Union Berlino

Union Saint-Gillloise

GRUPPO E

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff Tiraspol

Omonoia

GRUPPO F

LAZIO

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

GRUPPO G

Olympiacos

Qarabag

Friburgo

Nantes

GRUPPO H

Stella Rossa

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor

Regolamento sorteggi Europa League 2022/23

I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti stabilito all’inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club.

I club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa Conference League) abbiano orari di calcio d’inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l’altro club accoppiato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu. Gli abbinamenti saranno confermati prima del sorteggio.

Fasce Europa League 2022/23

FASCIA 1

Lazio (ITA)

Man. United (ENG)

Arsenal (ENG)

Roma (ITA)

Sporting Braga (POR)

Stella Rossa (SRB)

Dinamo Kiev (UKR)

Olympiacos (GRE)

FASCIA 2

Feyenoord (NED)

Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Monaco (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Qarabag (AZE)

Malmoe (SWE)

Ludogorets (BUL)

FASCIA 3

Betis Siviglia (ESP)

Midtylland (DEN)

Bodo/Glimt (NOR)

Union Berlin (GER)

Friburgo (GER)

Fenerbahce (TUR)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Ferencvaros (HUN)

FASCIA 4

Nantes (FRA)

HJK Helsinki (FIN)

Sturm Graz (AUT)

AEK Larnaca (CYP)

Omonia Nicosia (CYP)

Saint Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TUR)

Zurigo (SUI)

Cosa succede dopo i gironi?

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale.

Le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Champions League.

Le terze dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della suddetta competizione.

Le date da segnare:

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022