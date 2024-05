Slot, il tecnico RICORDA la Lazio: «Vincere contro di loro è stato…» Le parole del tecnico olandese, futuro allenatore del Liverpool

Intervistato dai microfoni di Feyenoord One, l’ormai ex allenatore del Feyenoord, Arne Slot, prossimo a firmare col Liverpool, ha ripercorso i successi con il club olandese, citando anche le sfide con la Lazio:

«La vittoria più bella? Spesso si parla di una partita che ha portato a un trofeo. Potrei citare la finale di coppa o quella contro i Go Ahead Eagles. Come potrei anche nominare il successo in trasferta contro l’Ajax per la prima volta dopo diciotto anni: per me quello resta nella storia, è uno stimolo per me realizzare cose che prima non erano mai state raggiunte… Poi mi viene da pensare anche al 6-0 sempre contro l’Ajax, mai successo prima. Molte volte in questa stagione si è parlato troppo male di quella squadra, io credo che abbiano buoni giocatori. Valuto più o meno uguali sia la vittorie contro l’Ajax che quella contro la Lazio. Anche vincere contro i biancocelesti è stato speciale, ma il 6-0 in Olanda con un dominio del genere è stato incredibile, mi è piaciuto»