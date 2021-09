Sky – Semplici verso l’esonero: la Lazio osserva interessata

Sky – Semplici verso l’esonero, c’è il ritorno di Diego Lopez. L’avvicendamento in panchina potrebbe esserci già prima della Lazio

Secondo Sky Sport sarebbe molto probabile l’esonero di Leonardo Semplici, anche se oggi il tecnico dovrebbe essere regolarmente ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti.

In queste ore, comunque, Giulini sta cercando di individuare il sostituto che a questo punto si sederebbe in panchina prima della gara con la Lazio (la scelta definitiva potrebbe arrivare già oggi). Le voci vanno verso il ritorno di Diego Lopez. I sardi saranno i prossimi avversari della Lazio in campionato.