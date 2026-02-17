Signori: «La Lazio è dei tifosi! E’ giusto condividere insieme alla squadra difficoltà e vittorie»

L’ex attaccante biancoceleste Beppe Signori è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell’attualità laziale e tanto altro. Le sue parole

Beppe Signori, ex attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei dell’attuale momento vissuto dalla formazione biancoceleste, con un focus attento sulla tifoserie laziale e tanto altro. Di seguito le sue dichiarazioni:

«La Lazio è dei tifosi, è giusto condividere insieme alla squadra le difficoltà come le vittorie. Il laziale vorrebbe lottare per qualche traguardo, al momento non possibile, ma il mio augurio è che la Lazio possa tornare a grandi livelli, che possa fare sempre meglio e dare grandi soddisfazioni ai tifosi che lo meritano.

Io ho sempre detto quando qualcuno dice ‘peccato che sei andato via quando la Lazio cresceva e iniziava a vincere’ che sono arrivato con Cragnotti nel ’92 e c’era una squadra che non era ancora competitiva per grandi traguardi, poi con il passare degli anni diventava sempre più forte.

Non ho nessun rammarico di essere andato via, non c’erano le condizioni per rimanere e quel gesto fatto per me vale 10 scudetti perché è un attestato di stima personale che va oltre, è prima alla persona e poi al giocatore. Questo è stato il più grande segno d’affetto che la gente mi poteva dare quindi io ho vinto 10 scudetti, anche se non li ho vinti».

