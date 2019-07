Si lavora sul futuro di Armini: rinnovo e prima squadra

Nicolò Armini sarà biancoceleste per molti anni

Nicolò Armini ha vissuto una stagione davvero particolare, durante la quale si è tolto diverse soddisfazioni. La società capitolina sta lavorando sul futuro del giovane classe 2001 e sarà sicuramente inserito nella lista del campionato come uno dei quattro giocatori cresciuti nel settore giovanile – gli altri dovrebbero essere Strakosha, Guerrieri e Cataldi – e inoltre in caso di partenza di Wallace e Patric, potrebbe completare il reparto difensivo in prima squadra insieme a Acerbi, Vavro, Radu, Luiz Felipe e Bastos.

RINNOVO – Il contratto del giovane di Marino scadrà nel 2020, la Lazio ha intenzione di fargli firmare il rinnovo nelle prossime settimane anche se dovrà chiarire la situazione al manager del ragazzo, ovvero Mino Raiola.