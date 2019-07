Spal, D’Alessandro: «Lazzari? E’ fortissimo, ha meritato la Lazio!»

Marco D’Alessandro ha parlato di Manuel Lazzari

Manuel Lazzari è recentemente approdato in biancoceleste, mentre a Ferrara è giunto per sostituirlo Marco D’Alessandro, tra l’altro un giocatore con un passato giallorosso. L’ex esterno dell’Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport proprio per parlare del classe ’93 di Valdagno. Ecco ciò che ha detto.

D’ALESSANDRO SU LAZZARI – «Contento di essere qui. L’eredità di Lazzari? Lui è un bravissimo ragazzo, ed è forte. Non l’ho conosciuto, ma come giocatore è fortissimo e si è meritato il salto di qualità. Impossibile rifare quanto ha fatto in questa società», conclude così il classe ’91 romano.